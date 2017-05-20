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В Мурманской области автомобиль ППС сбил ребенка

Происшествия
20 мая, 16:29 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 20, мая. /ТАСС

Ребенок доставлен в больницу

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МУРМАНСК, 20 мая. /ТАСС/. Следственное управление СКР по Мурманской области начало проверку по факту ДТП с участием автомобиля полиции, сбившим ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

"Предварительно установлено, что в одном из дворов на улице Первомайской в Мурманске автомобиль ППС сбил 8-летнего ребенка", - сообщили в ведомстве.

Ребенок с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.

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