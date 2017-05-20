В Мурманской области автомобиль ППС сбил ребенка

МУРМАНСК, 20 мая. /ТАСС/. Следственное управление СКР по Мурманской области начало проверку по факту ДТП с участием автомобиля полиции, сбившим ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

"Предварительно установлено, что в одном из дворов на улице Первомайской в Мурманске автомобиль ППС сбил 8-летнего ребенка", - сообщили в ведомстве.

Ребенок с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.