В Лос-Анджелесе пассажирский самолет столкнулся с грузовиком

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Пассажирский самолет столкнулся с небольшой грузовой машиной в субботу после приземления в аэропорту американского Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Пострадали шесть человек, говорится в заявлении службы пожарной охраны города.

Грузовик после столкновения перевернулся. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.