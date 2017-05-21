В Лос-Анджелесе пассажирский самолет столкнулся с грузовиком

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НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Пассажирский самолет столкнулся с небольшой грузовой машиной в субботу после приземления в аэропорту американского Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Пострадали шесть человек, говорится в заявлении службы пожарной охраны города.
Грузовик после столкновения перевернулся. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.