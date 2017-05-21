CNN: в США в хранилище ядерных отходов ищут возможную утечку радиоактивных веществ

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НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Частицы радиоактивных веществ были обнаружены на униформе одного из рабочих Хэнфордского комплекса (штат Вашингтон), где в прошлом производили плутоний, а теперь хранят ядерные отходы. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN.
Как он отмечает, в настоящее время администрация данного объекта проводит расследование, в частности, выясняет, имеется ли утечка опасных веществ. Радиоактивные частицы нашли и на корпусе робота, который применялся для перемещения контейнеров с ядерными отходами.
На прошлой неделе официальный представитель Хэнфордского комплекса Дестри Хендерсон заявил, что из-за смещения грунта произошло частичное обрушение одного из тоннелей на территории объекта. Через это подземное сооружение ранее следовали железнодорожные составы, перевозившие радиоактивные отходы.
Представители предприятия предупреждали тогда, что в результате инцидента опасные для человека вещества могут попасть в воздух, однако повышения уровня радиации в итоге зафиксировано не было. Хендерсон сообщил, что из-за случившегося всех сотрудников Хэнфордского комплекса, без которых можно было обойтись, отпустили домой с работы на весь день. К настоящему времени крышу тоннеля починили.
Хэнфордский комплекс в прошлом использовался властями США для производства плутония, который, в частности, применялся при создании ядерного оружия. В настоящее время на объекте сосредоточена значительная часть всех имеющихся в стране радиоактивных отходов. Общая численность персонала предприятия превышает 9 тысяч человек.