Строительный рынок горел в Наро-Фоминском районе Подмосковья

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Строительный рынок загорелся в Подмосковье. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, площадь пожара достигла 500 кв. метров. Открытое горение было ликвидировано.
"Пожар возник в строении по адресу: Московская область, Наро-Фоминский муниципальный район, поселок Селятино, 51-й км Киевского шоссе", - сказал собеседник агентства.
"В 10:26 пожар был локализован на площади 500 кв. метров. В 10:46 - ликвидировано открытое горение", - сказали в главке МЧС.
Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания устанавливаются.