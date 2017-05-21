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Строительный рынок горел в Наро-Фоминском районе Подмосковья

Происшествия
21 мая, 10:35 дата обновления: 21 мая, 11:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Открытое горение было ликвидировано, площадь пожара достигла 500 кв. метров,

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Строительный рынок загорелся в Подмосковье. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, площадь пожара достигла 500 кв. метров. Открытое горение было ликвидировано.

"Пожар возник в строении по адресу: Московская область, Наро-Фоминский муниципальный район, поселок Селятино, 51-й км Киевского шоссе", - сказал собеседник агентства.

"В 10:26 пожар был локализован на площади 500 кв. метров. В 10:46 - ликвидировано открытое горение", - сказали в главке МЧС.

Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания устанавливаются.

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