Особо опасный преступник сбежал из СИЗО в Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Особо опасный преступник, осужденный на 24 года лишения свободы по совокупности преступлений, сбежал в воскресенье утром из следственного изолятора ГУ ФСИН России по Челябинской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Совершил побег Сергей Рудиковский, осужденный к 24 годам лишения свободы по статьям УК РФ "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия", "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину", "Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (соучастие), из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, из хулиганских побуждений (мотив)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что преступник особо опасен, обстоятельства его побега выясняются. "Виновные будут привлечены к ответственности. До ареста мужчина был прописан и проживал в городе Тайшет Иркутской области. В настоящее время сотрудниками ГУФСИН России по Челябинской области совместно с ГУ МВД России по Челябинской области организованы оперативно-разыскные мероприятия", - уточнили в пресс-службе.