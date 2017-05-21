Главреда радиостанции "Эхо Москвы" облили виски во время выступления в Петербурге

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Члены организации "Другая Россия" облили главного редактора радио "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова виски во время его дискуссии с писателем Александром Прохановым на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. Об этом радиостанция сообщила на своем сайте.
"Члены незарегистрированной организации "Другая Россия" облили виски главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова. Это произошло на сцене Александринского театра в Петербурге. Там Венедиктов принимал участие в публичной дискуссии с писателем Александром Прохановым. Молодых людей увела со сцены охрана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после инцидента Венедиктов продолжил свое выступление.