Суд отказался прекратить уголовное дело экс-главы "Роснано"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы отказался вернуть в прокуратуру и прекратить уголовное дело в отношении экс-главы госкорпорации "Роснано" Леонида Меламеда и ее бывшего финансового директора Святослава Понурова, обвиняемых в растрате 220 млн рублей.

Как передает корреспондент ТАСС, таким образом, суд отклонил ходатайства защиты и потерпевшей стороны.

Потерпевшая сторона - госкорпорация "Роснано" - просила прекратить уголовное дело, так как, по мнению представителей компании, в деле нет никакого ущерба.

Защита мотивировала просьбу о возврате в прокуратуру тем, что в деле не указан перечень доказательств, на которые ссылается обвинение, а также не установлено место совершения преступления. Суд также удовлетворил ходатайство прокуратуры и вывел из дела адвоката Александра Короля, представляющего интересы Меламеда. Суд объяснил данное решение тем, что адвокат участвовал в допросе свидетелей, которые позже указали на виновность его подзащитного.

В свою очередь как сообщил ТАСС адвокат Меламеда Руслан Кожура, защита считает незаконным отказ суда в ходатайствах адвокатов, а также в ближайшие дни решит вопрос с обжалованием решения о домашнем аресте экс-главы "Роснано". "Такая мера пресечения является избыточной, поскольку никаких нарушений после освобождения из-под домашнего ареста Меламедом допущено не было. В ближайшее время будет решен вопрос об обжаловании", - сказал он.

Представитель "Роснано" Дмитрий Кравченко также заявил, что позиция компании остается неизменной. Корпорация считает подсудимых невиновными в инкриминируемом им преступлении.

Суд также заключил Леонида Меламеда под домашний арест на три месяца. Таким образом, суд отклонил ходатайство прокуратуры, которая просила заключить его под стражу.

Бывшего финансового директора компании Святослава Понурова суд также отправил под домашний арест.

Рассмотрение по существу дела в отношении Меламеда и Понурова начнется 30 мая Черемушкинским судом, передает корреспондент ТАСС.

"Назначить заседание по существу дела на 30 мая", - огласила решение судья.

Дело "Роснано"

В июле 2015 года СК возбудил уголовное дело о растрате 220 млн рублей в госкорпорации "Роснано" в отношении бывших руководителей компании: Леонида Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора Святослава Понурова. Малышев, который длительное время находится на лечении за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в 2008-2009 гг. Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар" (ЗАО "ИФК "Алемар"), организовал заключение корпорацией с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых перешедшие в корпорацию бывшие сотрудники "Алемара" Малышев и Понуров в течение полугода незаконно перечислили более 220 млн рублей. Как считает следствие, тем самым, увольняясь из корпорации, Меламед обеспечил себе так называемый золотой парашют.