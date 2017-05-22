Уральские школьники повредили более 150 надгробий во время занятий паркуром

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. Пятиклассники повредили 157 надгробий во время занятий паркуром на кладбище в поселке Билимбай в Свердловской области. Семьи школьников поставят на учет в органах внутренних дел, а родителей могут привлечь к административной ответственности, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"По горячим следам сотрудники полиции установили причастность троих школьников к погрому на кладбище в Билимбае. При проведении осмотра установлено, что повреждено 157 надгробных стел, 53 из которых не подлежат восстановлению. По факту разрушения памятников сотрудниками полиции проводится доследственная проверка, в ходе которой устанавливаются свидетели, пострадавшие, причиненный ущерб и другие обстоятельства. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что информация о погроме на кладбище поступила в ведомство 21 мая. "С заявлением обратилась жительница Билимбая: на кладбище поселка были повреждены два памятника на могилах ее родителей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности предполагаемых злоумышленников, которыми оказались трое пятиклассников местной школы №22. В присутствии законных представителей приятели, живущие в одном дворе, рассказали, что в минувшую пятницу в вечернее время занимались паркуром на кладбище, в результате чего повредили памятники", - пояснили в полиции.

По данным МВД, один из несовершеннолетних воспитывается в полной благополучной семье, двое других состоят на внутришкольном профилактическом учете. "Действия школьников подпадают под признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Надругательство над местами захоронения умерших", однако в силу своего возраста они не могут быть привлечены к уголовной ответственности. Их семьи в дальнейшем поставят на учет в органах внутренних дел, с несовершеннолетними и их родителями будет проводиться профилактическая работа", - добавили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Кроме того, добавили в МВД, родственники умерших, чьи надгробья были повреждены, могут обратиться в суд о взыскании причиненного ущерба.