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Неизвестный открыл стрельбу из оружия в Химках

Происшествия
22 мая, 23:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Как сообщил источник в правоохранительных органах, мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, пострадавших нет

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Неизвестный открыл в понедельник стрельбу из оружия в подмосковных Химках. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный мужчина из неустановленного оружия открыл стрельбу из жилого дома в подмосковных Химках", - сказал этот источник.

По его словам, мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сотрудниками правоохранительных органов он был задержан. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС сообщили, что на улице Лавочкина произошел бытовой конфликт. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции, более подробная информация уточняется.

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