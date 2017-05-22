Неизвестный открыл стрельбу из оружия в Химках

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Неизвестный открыл в понедельник стрельбу из оружия в подмосковных Химках. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный мужчина из неустановленного оружия открыл стрельбу из жилого дома в подмосковных Химках", - сказал этот источник.

По его словам, мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сотрудниками правоохранительных органов он был задержан. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС сообщили, что на улице Лавочкина произошел бытовой конфликт. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции, более подробная информация уточняется.