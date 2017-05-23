Sky: полиция рассматривает инцидент в Манчестере как возможный теракт

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ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Полиция рассматривает инцидент в Манчестере, где предположительно произошел взрыв, как возможный террористический акт. Об этом сообщил телеканал Sky News.
"На данный момент полиция рассматривает этот инцидент как возможный теракт", - сказал корреспондент ТВ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Он также сообщил о том, что в резиденции премьер-министра Терезы Мэй на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне может быть проведено заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA .