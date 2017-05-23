Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Торговый центр Arndale в Манчестере открыт после эвакуации

Происшествия
23 мая, 13:32 дата обновления: 23 мая, 14:15 UTC+3

Ранее сообщалось, что в центре якобы был слышен хлопок, похожий на звук взрыва

Поделиться
Материал из 1 страницы
Манчестер, 23 мая

Манчестер, 23 мая

© REUTERS/Darren Staples

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Торговый центр Arndale в Манчестере вновь открыт после эвакуации посетителей из-за звука, похожего на взрыв. Об этом сообщило агентство Reuters.

Полиция начала, по данным агентства, снимать оцепление, сотрудникам центра разрешили вновь заходить в здание.

Ранее Reuters со ссылкой на своего фотографа сообщило, что в ТЦ прозвучал "громкий хлопок", посетители центра были эвакуированы.

Пользователи Twitter разместили видео, на котором изображены люди, выбегающие из центра.

Накануне на крытом стадионе "Манчестер-арена", где выступала американская поп-певица Арианы Гранде, произошел взрыв. Согласно последним данным, жертвами теракта стали 22 человека, включая детей, еще 59 получили ранения. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей было подростками. Власти расценили произошедшее как террористический акт.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
8
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кирилла Серебренникова везут в Следственный комитет
2
У полиции есть информация о личности исполнителя теракта в Манчестере
3
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
4
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
5
"Мегафон" компенсирует абонентам потери от сбоя бесплатным трафиком и связью
6
Volkswagen прекратил сборку внедорожника Touareg на заводе в Калуге
7
Теракт на стадионе в Манчестере. Хроника событий
Темы дня
Загрузка...
Реклама