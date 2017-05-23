Торговый центр Arndale в Манчестере открыт после эвакуации

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Торговый центр Arndale в Манчестере вновь открыт после эвакуации посетителей из-за звука, похожего на взрыв. Об этом сообщило агентство Reuters.

Полиция начала, по данным агентства, снимать оцепление, сотрудникам центра разрешили вновь заходить в здание.

Ранее Reuters со ссылкой на своего фотографа сообщило, что в ТЦ прозвучал "громкий хлопок", посетители центра были эвакуированы.

Пользователи Twitter разместили видео, на котором изображены люди, выбегающие из центра.

Everyone's just come running from the direction Arndale centre. I don't know what's happened. pic.twitter.com/hovYRsluwz — Charlotte Dobson (@dobsonMEN) 23 мая 2017 г.

Накануне на крытом стадионе "Манчестер-арена", где выступала американская поп-певица Арианы Гранде, произошел взрыв. Согласно последним данным, жертвами теракта стали 22 человека, включая детей, еще 59 получили ранения. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей было подростками. Власти расценили произошедшее как террористический акт.