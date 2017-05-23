Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВС Крыма отказал защите в вызове на допрос лидера "меджлиса" по делу "26 февраля"

Происшествия
23 мая, 17:26 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

В результате беспорядков 26 февраля 2014 года у здания крымского парламента погибли два человека, 79 получили травмы

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Верховный суд (ВС) Крыма не удовлетворил ходатайство защиты о вызове главы запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова на допрос в качестве свидетеля по делу о беспорядках у здания крымского парламента в феврале 2014 года. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель суда.

"В ходе судебного заседания защитником было заявлено ходатайство о вызове и допросе в качестве свидетеля Чубарова <…> для дачи показаний <…> В результате коллегией судей было вынесено решение, в котором в удовлетворении ходатайства защитника <…> было отказано, поскольку защитником надлежащим образом не были мотивированы обстоятельства, согласно которым суд должен привлечь указанное лицо в качестве свидетеля", - сказала собеседница агентства.

Перед началом заседания Полозов пояснял ТАСС, что получил от лидера "меджлиса" письменное согласие на его допрос в ВС Крыма. При этом защитник отметил, что просил в своем ходатайстве, в соответствии со статьей УПК РФ, предоставить свидетелю при вызове на допрос иммунитет от любой формы преследования в РФ.

Представительница суда отметила, что, несмотря на отказ в удовлетворении ходатайства Полозова, в случае явки в суд Чубарова, "он будет допрошен по делу".

Дела "меджлиса"

По данным следствия, в результате беспорядков 26 февраля 2014 года у здания крымского парламента погибли два человека, 79 получили травмы. Организатором беспорядков следствие и прокуратура считают члена "меджлиса" Ахтема Чийгоза, он предстал перед судом, но свою вину не признает. В настоящее время в суде идет допрос свидетелей защиты обвиняемого.

Ранее был завершен допрос потерпевших и свидетелей обвинения, в том числе был допрошен глава Крыма Сергей Аксенов.

Сторонников Рефата Чубарова, наряду с бывшим вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым, а также депутатом Верховной рады Украины Мустафой Джемилевым в РФ считают инициаторами продовольственной, транспортной, а затем и энергетической блокады полуострова. Также Чубаров и Джемилев ранее неоднократно высказывались в СМИ в поддержку продовольственной блокады Крыма.

Иск о признании экстремистской организацией "меджлиса крымско-татарского народа" был подан прокурором Крыма Поклонской 15 февраля 2016 года в ВС, который поддержал доводы истца. Чуть позже, в сентябре прошлого года, Верховный суд России подтвердил данное решение, оно вступило в законную силу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация в Крыму
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
8
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
2
Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин подал в отставку
3
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
4
"Мегафон" компенсирует абонентам потери от сбоя бесплатным трафиком и связью
5
CBS: подозреваемого в теракте в Манчестере звали Салман Абеди
6
У полиции есть информация о личности исполнителя теракта в Манчестере
7
Расследование теракта на стадионе в Манчестере. Хроника событий
Темы дня
Загрузка...
Реклама