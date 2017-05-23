ВС Крыма отказал защите в вызове на допрос лидера "меджлиса" по делу "26 февраля"

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Верховный суд (ВС) Крыма не удовлетворил ходатайство защиты о вызове главы запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова на допрос в качестве свидетеля по делу о беспорядках у здания крымского парламента в феврале 2014 года. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель суда.

"В ходе судебного заседания защитником было заявлено ходатайство о вызове и допросе в качестве свидетеля Чубарова <…> для дачи показаний <…> В результате коллегией судей было вынесено решение, в котором в удовлетворении ходатайства защитника <…> было отказано, поскольку защитником надлежащим образом не были мотивированы обстоятельства, согласно которым суд должен привлечь указанное лицо в качестве свидетеля", - сказала собеседница агентства.

Перед началом заседания Полозов пояснял ТАСС, что получил от лидера "меджлиса" письменное согласие на его допрос в ВС Крыма. При этом защитник отметил, что просил в своем ходатайстве, в соответствии со статьей УПК РФ, предоставить свидетелю при вызове на допрос иммунитет от любой формы преследования в РФ.

Представительница суда отметила, что, несмотря на отказ в удовлетворении ходатайства Полозова, в случае явки в суд Чубарова, "он будет допрошен по делу".

Дела "меджлиса"

По данным следствия, в результате беспорядков 26 февраля 2014 года у здания крымского парламента погибли два человека, 79 получили травмы. Организатором беспорядков следствие и прокуратура считают члена "меджлиса" Ахтема Чийгоза, он предстал перед судом, но свою вину не признает. В настоящее время в суде идет допрос свидетелей защиты обвиняемого.

Ранее был завершен допрос потерпевших и свидетелей обвинения, в том числе был допрошен глава Крыма Сергей Аксенов.

Сторонников Рефата Чубарова, наряду с бывшим вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым, а также депутатом Верховной рады Украины Мустафой Джемилевым в РФ считают инициаторами продовольственной, транспортной, а затем и энергетической блокады полуострова. Также Чубаров и Джемилев ранее неоднократно высказывались в СМИ в поддержку продовольственной блокады Крыма.

Иск о признании экстремистской организацией "меджлиса крымско-татарского народа" был подан прокурором Крыма Поклонской 15 февраля 2016 года в ВС, который поддержал доводы истца. Чуть позже, в сентябре прошлого года, Верховный суд России подтвердил данное решение, оно вступило в законную силу.