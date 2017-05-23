Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Мексике при участии спецназа схвачен особо опасный преступник по кличке Гамбургер

Происшествия
23 мая, 21:55 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Преступник и двое его подельников оказали ожесточенное сопротивление: отстреливались от силовиков около пяти часов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 23 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексиканские власти задержали одного из главарей наркокартеля "Гольфо" (Картеля Мексиканского залива) Хосе Антонио Лопеса по кличке Гамбургер. Как сообщили во вторник представители властей, бандит был схвачен в районе Сьерра-Мадре-Сур в штате Сакатекас, в операции был задействован армейский спецназ.

Смотрите также

Мексиканский наркобарон приговорен в США к пожизненному заключению

Съемочная группа телеканала Al Jazeera подверглась нападению в Мексике

Начальник охраны мексиканской тюрьмы пропал после побега особо опасных заключенных

Один из самых опасных преступников Мексики сбежал из тюрьмы

Преступник и двое его подельников оказали ожесточенное сопротивление, они отстреливались от силовиков около пяти часов.

Сведений о пострадавших среди сотрудников прокуратуры и военнослужащих не поступало. У бандитов были конфискованы четыре единицы автоматического оружия, два пистолета, несколько магазинов, патроны и средства связи. Гамбургер, входящий в число 122 самых опасных и разыскиваемых преступников Мексики, обвиняется в умышленных убийствах и участии в деятельности организованного преступного сообщества.

Картель "Гольфо" считается одним из старейших в Мексике. В сферу его незаконной деятельности входят продажа и контрабанда наркотиков и оружия, похищения с целью выкупа, разбойные нападения, вымогательство и отмывание денег.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Мексика
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
8
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Роджера Мура
2
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
3
Кирилл Серебренников допрошен в качестве свидетеля по делу о хищении
4
Адвокаты Улюкаева не комментируют информацию о завершении расследования по его делу
5
Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
6
Теракт в Манчестере совершил 22-летний Салман Абеди
7
Военная разведка США: Россия вырывается из окружения НАТО
Темы дня
Загрузка...
Реклама