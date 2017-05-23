В Мексике при участии спецназа схвачен особо опасный преступник по кличке Гамбургер

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МЕХИКО, 23 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексиканские власти задержали одного из главарей наркокартеля "Гольфо" (Картеля Мексиканского залива) Хосе Антонио Лопеса по кличке Гамбургер. Как сообщили во вторник представители властей, бандит был схвачен в районе Сьерра-Мадре-Сур в штате Сакатекас, в операции был задействован армейский спецназ.
Преступник и двое его подельников оказали ожесточенное сопротивление, они отстреливались от силовиков около пяти часов.
Сведений о пострадавших среди сотрудников прокуратуры и военнослужащих не поступало. У бандитов были конфискованы четыре единицы автоматического оружия, два пистолета, несколько магазинов, патроны и средства связи. Гамбургер, входящий в число 122 самых опасных и разыскиваемых преступников Мексики, обвиняется в умышленных убийствах и участии в деятельности организованного преступного сообщества.
Картель "Гольфо" считается одним из старейших в Мексике. В сферу его незаконной деятельности входят продажа и контрабанда наркотиков и оружия, похищения с целью выкупа, разбойные нападения, вымогательство и отмывание денег.