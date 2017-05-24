Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Москве рассмотрит по существу иск Михаила Фридмана к "Ведомостям"

Происшествия
24 мая, 0:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Как рассказал ранее представитель Фридмана Леонид Хейфец, не исключено, что стороны смогут заключить мировое соглашение

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы рассмотрит по существу иск о защите чести и достоинства российского бизнесмена Михаила Фридмана к газете "Ведомости".

Как рассказал ранее представитель Фридмана Леонид Хейфец, не исключено, что стороны смогут заключить мировое соглашение. Однако детали переговоров до их завершения юрист не стал разглашать.

Как отмечается в иске, 27 февраля в газете была опубликована статья под заголовком "Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о русской мафии" и подзаголовком "Звонок из Испании. Российским инвесторам сейчас непросто вести бизнес в Европе: корпоративный конфликт структур Михаила Фридмана с испанским бизнесменом перерос в дело о русской мафии". Истец требует признать информацию из этой публикации не соответствующей действительности и порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию, а также обязать ответчика опубликовать опровержение как в газете, так и на ее сайте, при этом удалив с сайта саму статью.

Михаил Фридман является председателем наблюдательного совета консорциума "Альфа-групп" и занимает 75-е место в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes (2017 год).

Газета "Ведомости" выходит с 1999 года. ЗАО "Бизнес Ньюс Медиа", являющееся издателем газеты, с 2015 года принадлежит семье Демьяна Кудрявцева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
8
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Громкие высказывания президента Филиппин Родриго Дутерте. Досье
2
Экс-гендиректор "Седьмой студии" и бывший главный бухгалтер задержаны по делу о хищении
3
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
4
Путин: у Москвы и Манилы есть много перспективных направлений сотрудничества
5
Адвокаты Улюкаева не комментируют информацию о завершении расследования по его делу
6
Кирилл Серебренников допрошен в качестве свидетеля по делу о хищении
7
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
Темы дня
Загрузка...
Реклама