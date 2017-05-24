Суд в Москве рассмотрит по существу иск Михаила Фридмана к "Ведомостям"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы рассмотрит по существу иск о защите чести и достоинства российского бизнесмена Михаила Фридмана к газете "Ведомости".

Как рассказал ранее представитель Фридмана Леонид Хейфец, не исключено, что стороны смогут заключить мировое соглашение. Однако детали переговоров до их завершения юрист не стал разглашать.

Как отмечается в иске, 27 февраля в газете была опубликована статья под заголовком "Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о русской мафии" и подзаголовком "Звонок из Испании. Российским инвесторам сейчас непросто вести бизнес в Европе: корпоративный конфликт структур Михаила Фридмана с испанским бизнесменом перерос в дело о русской мафии". Истец требует признать информацию из этой публикации не соответствующей действительности и порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию, а также обязать ответчика опубликовать опровержение как в газете, так и на ее сайте, при этом удалив с сайта саму статью.

Михаил Фридман является председателем наблюдательного совета консорциума "Альфа-групп" и занимает 75-е место в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes (2017 год).

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