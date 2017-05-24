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НАК: число террористических преступлений в РФ за последние пять лет снизилось в 10 раз

Происшествия
24 мая, 7:18 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 24, мая. /ТАСС

При этом, руководитель аппарата НАК Алексей Ковалев отметил, что терроризм выходит за границы государств и становится серьезной международной угрозой

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КРАСНОЯРСК, 24 мая. /ТАСС/. Число террористических преступлений в России за последние пять лет сократилось более чем в 10 раз. Об этом заместитель руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета Алексей Ковалев заявил в среду в Красноярске на научно- практической конференции по борьбе с терроризмом.

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"Борьба с терроризмом дает свои плоды. За последние пять лет количество преступлений террористической направленности на территории России сократилось более чем в 10 раз", - сообщил Ковалев. Так, по данным приведенным в его докладе, число таких преступлений в 2011 году составило 365, в 2016 году - 34.

В то же время, отметил Ковалев, терроризм становится серьезной международной угрозой, которая выходит за границы государств.

По словам замруководителя аппарата НАК, за последние два года более 1 тыс. граждан РФ выехали в страны Ближнего Востока для участия в международных террористических группировках. Предотвращена попытка выехать туда более 150 человек, из них 90 человек привлечено к уголовной ответственности.

Научно-практическая конференция по противодействию терроризму проходит в рамках XIII Всероссийского специализированного форума "Современные системы безопасности - Антитеррор". Форум проходит в Красноярске 24-26 мая.

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