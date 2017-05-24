Подозреваемый в превышении полномочий замгубернатора Кубани помещен под домашний арест

КРАСНОДАР, 24 мая. /ТАСС/. Заместитель губернатора Краснодарского края Юрий Гриценко, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при строительстве перинатального центра, по итогам заседания в Октябрьском районном суде помещен под домашний арест.

"Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Разрешить Гриценко ежедневные прогулки, освободить немедленно из-под стражи в зале суда, - сказал судья Александр Кутченко.

Ранее в отношении Гриценко было возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Чиновник находился под подпиской о невыезде.

Перинатальный центр

Строительство в Сочи перинатального центра стоимостью около 2 млрд рублей началось в 2015 году. В начале этого года правоохранительные органы выявили злоупотребления при освоении бюджетных средств со стороны строительной компании- подрядчика "Кубань", по факту задержки строительства было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями".

По версии следствия, при строительстве перинатального центра у бюджетной организации "Краснодаркрайгосэкспертиза" были изъяты 200 млн рублей и перечислены в проблемный банк, который затем выдал кредит на сумму 175 млн рублей на строительство перинатального центра застройщику. Законность перевода средств проблемной финансовой организации и связь с последующим кредитом застройщику на примерно ту же сумму проверяется.

Центр на 130 мест строится на месте бывшей инфекционной больницы. В проект также входят отделение репродуктивных технологий и поликлиника на 150 посещений в смену. Финансирование проекта осуществляется за счет федеральных средств и бюджета Краснодарского края.