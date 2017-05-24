Экстренное предупреждение в связи с ветром и ливнями продлено на Кубани до 25 мая

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КРАСНОДАР, 24 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю продлило до 25 мая экстренное предупреждение, объявленное накануне из-за сильных дождей и ветра, сообщает пресс-служба ведомства.
"24 мая, а также ночью и утром 25 мая местами в Краснодарском крае, преимущественно в южной части, ожидаются сильные ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с", - говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что в реках юго-восточной части Краснодарского края и Черноморского побережья прогнозируется резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горах сохраняется лавиноопасная обстановка.