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Свердловский областной суд постановил заочно арестовать экс-губернатора Юревича

Происшествия
24 мая, 15:54 дата обновления: 24 мая, 16:42 UTC+3

Бывший глава Челябинской области арестован на 2 месяца с момента пересечения им границы либо экстрадиции

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Михаил Юревич

Михаил Юревич

© Пресс-служба губернатора Челябинской области/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Свердловский областной суд удовлетворил апелляцию прокурора на решение Ленинского районного суда о заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, сообщили ТАСС в инстанции.

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"Суд согласился с предложением следствия и постановил арестовать Юревича на 2 месяца с момента пересечения им границы либо экстрадиции", - сказали в суде.

В пятницу, 12 мая, Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил ходатайство следствия о заочном аресте Юревича.

Защита экс-губернатора обжалует в Верховный суд России решение о его заочном аресте. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Трунов.

"Решение Свердловского областного суда будет обжаловано в кассационном порядке в Верховный суд России", - сказал он.

По словам Трунова, защита считает необоснованным и незаконным сегодняшнее решение апелляционной инстанции. Сегодня Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и отменил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, отказавшего в заочном аресте бывшего чиновника.

Дело экс-губернатора

Юревичу предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Получение взятки" и "Подстрекательство к клевете". По версии следствия, он систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство, а также подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя главы региона, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Он стал депутатом Госдумы, но в состав Госдумы нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка "Российской партии пенсионеров за справедливость" из-за нарушений при подаче документов).

Коррупционный скандал в сфере здравоохранения в Челябинской области разгорелся в конце октября 2012 года. В отношении Тесленко было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Осенью 2014 года Тесленко был осужден за получение взяток на общую сумму более 70 млн рублей, которые он брал за содействие при заключении договоров на поставки медоборудования в больницы области.

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