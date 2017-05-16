Челябинский областной суд признал законными обыски у экс-губернатора Юревича

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая./ТАСС/. Челябинский областной суд признал законными обыски у бывшего губернатора региона Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток на 26 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Михаила Юревича, оставил без изменений постановление Центрального районного суда Челябинска от 16 марта 2017 года, которым суд удовлетворил ходатайство следователя, разрешив производство обыска в жилище обвиняемого, а также в строениях, расположенных на прилегающей к дому территории", - сообщили в пресс-службе.

Постановление в областной суд обжаловал адвокат Юревича, настаивая на его отмене. Органами предварительного следствия в настоящее время Юревич обвиняется в получении взятки, в особо крупном размере, а также в подстрекательстве к клевете.

Ранее ТАСС сообщал, что адвокаты Юревича подали жалобы на объявление своего подзащитного в международный и федеральный розыск. Они поступили в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Как пояснил ТАСС адвокат экс-губернатора Игорь Трунов, первая жалоба касается объявления его подзащитного в международный розыск, вторая - в федеральный розыск.

Юревич был объявлен в международный розыск 5 мая. Сейчас он проходит медицинское обследование в Лондоне, и, по словам его адвоката, врачи не разрешают ему летать на самолете. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко ранее сообщила, что бывший губернатор Челябинской области, игнорируя законные действия следователя, неоднократно не являлся в следственные органы по повестке о вызове на допрос.

В пятницу, 12 мая, Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил ходатайство следствия о заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области.

Дело экс-губернатора

Юревичу предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Получение взятки" и "Подстрекательство к клевете". По версии следствия, он систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство, а также подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя главы региона, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Он стал депутатом Госдумы, но в состав Госдумы нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка "Российской партии пенсионеров за справедливость" из-за нарушений при подаче документов).

Коррупционный скандал в сфере здравоохранения в Челябинской области разгорелся в конце октября 2012 года. В отношении Тесленко было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Осенью 2014 года Тесленко был осужден за получение взяток на общую сумму более 70 млн рублей, которые он брал за содействие при заключении договоров на поставки медоборудования в больницы области.