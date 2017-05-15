В суд на Урале поступили две жалобы на объявление в розыск экс-губернатора Юревича

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Адвокаты бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток на 26 млн рублей, подали жалобы на объявление своего подзащитного в международный и федеральный розыски. Они поступили в Ленинский районный суд Екатеринбурга, сообщили ТАСС в суде.

"Поступили две жалобы от адвокатов Юревича", - сказали там. Как пояснил ТАСС адвокат экс-губернатора Игорь Трунов, первая жалоба касается объявления его подзащитного в международный розыск, вторая - в федеральный розыск.

Юревич был объявлен в международный розыск 5 мая. Сейчас он проходит медицинское обследование в Лондоне, и, по словам его адвоката, врачи не разрешают ему летать на самолете. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко ранее сообщила, что бывший губернатор Челябинской области, игнорируя законные действия следователя, неоднократно не являлся в следственные органы по повестке о вызове на допрос. В пятницу, 12 мая, Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил ходатайство следствия о заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области.

Дело экс-губернатора

Юревичу предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Получение взятки" и "Подстрекательство к клевете". По версии следствия, он систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство, а также подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя главы региона, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Он стал депутатом Госдумы, но в состав Госдумы нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из-за нарушений при подаче документов).

Коррупционный скандал в сфере здравоохранения в Челябинской области разгорелся в конце октября 2012 года. В отношении Тесленко было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Осенью 2014 года Тесленко был осужден за получение взяток на общую сумму более 70 млн рублей, которые он брал за содействие при заключении договоров на поставки медоборудования в больницы области.