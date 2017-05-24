Пожары в двух городах Красноярского края локализованы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Пожары в Канске и Лесосибирске (Красноярский край) локализованы. Об этом сообщил начальник Управления Сибирского регионального центра МЧС Владимир Марченко.

"Обстановка стабилизирована. Пожары в Канске и Лесосибирске локализованы", - сказал он в ходе селекторного совещания.

Общая площадь трех техногенных пожаров в Канске составила 7,8 тыс. кв. метров. От пожаров пострадали 73 дома, в которых проживали 207 человек, включая 23 детей.