Пожары в двух городах Красноярского края локализованы

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Пожары в Канске и Лесосибирске (Красноярский край) локализованы. Об этом сообщил начальник Управления Сибирского регионального центра МЧС Владимир Марченко.
"Обстановка стабилизирована. Пожары в Канске и Лесосибирске локализованы", - сказал он в ходе селекторного совещания.
Общая площадь трех техногенных пожаров в Канске составила 7,8 тыс. кв. метров. От пожаров пострадали 73 дома, в которых проживали 207 человек, включая 23 детей.