AFP: боевики ИГ совершили первый теракт в Сомали

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ПРЕТОРИЯ, 24 мая. /ТАСС/. Боевики экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в среду совершили первый теракт на территории Сомали. В городе Босасо на берегу Индийского океана боевик-смертник подорвал себя у полицейского блокпоста, сообщило агентство France-Presse. Погибли пять человек, 10 получили ранения.
Нападение было совершено на территории самопровозглашенного Пунтленда на севере Сомали. Там обычно активно действуют сторонники террористической группировки "Аш-Шабаб" - местного филиала "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). Сомалийские специалисты полагают, что многие боевики перешли из "Аш-Шабаб" в ИГ.
"Сотрудники служб безопасности остановили подозрительного человека, который при их приближении подорвал себя, - сказал представитель сомалийской полиции Мохамед Дахир Адан. - Погиб один военнослужащий и четверо гражданских".
По данным очевидцев, взрыв произошел у гостиницы, где обычно собираются представители местных властей. Предполагается, что вновь образованную в Сомали ячейку ИГ возглавляет некто Абдулкадир Мумин - сомалиец, который с августа прошлого года значится в списке международных террористов, составленном Госдепартаментом США.