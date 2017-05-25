Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 500 человек осталось без жилья в результате пожаров в Красноярском крае

Происшествия
25 мая, 4:56 дата обновления: 25 мая, 5:04 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 25, мая. /ТАСС

Пресс-секретарь губернатора края Геннадий Климик также сообщил, что есть подтвержденные данные о двух погибших

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Более 500 человек лишились жилья из-за массовых пожаров в Красноярском крае, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора края Геннадий Климик.

"По уточненным данным, в Красноярском крае сгорело 130 домов, где проживали 533 человека, в том числе 67 детей. Есть подтвержденные данные о двух погибших", - сообщил Климик.

Губернатор Виктор Толоконский накануне прервал свою поездку в Москву и вылетел в Красноярский край. В настоящий момент глава региона находится в Нижнеингашском районе, затем он посетит Канск и Лесосибирск.

Пресс-служба губернатора сообщила, что жилье пострадавшим от крупных пожаров на территории Красноярского края должно быть предоставлено до 15 июня.

Смотрите также

Не зажечь в праздники: как избежать лесного пожара

"Губернатор поручил создать в муниципалитетах комиссии по оказанию помощи погорельцам. Каждому человеку в качестве меры поддержки будет выплачено по 10 тыс. рублей, плюс каждой семье по 50 тыс. рублей. До 2 июня комиссии должны подготовить предложения по предоставлению жилья тем, кому это необходимо, и до 15 июня жилье должно быть предоставлено", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю, спасатели отстояли от пожаров более трех тысяч домов в регионе, где от массовых возгораний пострадали несколько городов и деревень. "Увеличение группировки сил и средств (ведущих борьбу с огнем - прим. ТАСС) позволили отстоять более трех тысяч жилых домов от огня", - сообщили в ведомстве.

На борьбу с огнем в Канске, Лесосибирске, Бирилюсском районе была направлена авиация, сосредоточены пожарные поезда из других городов, на усиление спасателей направлены сотрудники полиции. Сейчас с огнем продолжают бороться в Лесосибирске, где активно работают вертолеты МЧС. Все возгорания в городе локализованы на общей площади 31 гектар - территории, где находятся отходы лесопиления, готовая продукция и штабели круглого леса.

В среду замглавы МЧС России Павел Барышев сообщил, что от пожаров в Сибири пострадали в общей сложности 10 населенных пунктов, сгорели 144 дома. Самая сложная ситуация сложилась в Красноярском крае, где огонь уничтожил, по последним данным, 130 домов. В наибольшей степени пострадали город Канск, где пожар унес жизни двух человек, и город Лесосибирск, а также поселок Малая Кеть, населенный пункт Стрелка и станция Тилитечь. Пожары в городе Канск и поселке Малая Кеть пожарным удалось ликвидировать вечером в среду.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
8
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Politico: Керри призвал американских студентов учить русский язык
2
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
5
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
6
По подозрению в убийстве девочки, найденной в реке в Краснодарском крае, задержан ее дядя
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама