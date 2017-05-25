Более 500 человек осталось без жилья в результате пожаров в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Более 500 человек лишились жилья из-за массовых пожаров в Красноярском крае, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора края Геннадий Климик.

"По уточненным данным, в Красноярском крае сгорело 130 домов, где проживали 533 человека, в том числе 67 детей. Есть подтвержденные данные о двух погибших", - сообщил Климик.

Губернатор Виктор Толоконский накануне прервал свою поездку в Москву и вылетел в Красноярский край. В настоящий момент глава региона находится в Нижнеингашском районе, затем он посетит Канск и Лесосибирск.

Пресс-служба губернатора сообщила, что жилье пострадавшим от крупных пожаров на территории Красноярского края должно быть предоставлено до 15 июня.

"Губернатор поручил создать в муниципалитетах комиссии по оказанию помощи погорельцам. Каждому человеку в качестве меры поддержки будет выплачено по 10 тыс. рублей, плюс каждой семье по 50 тыс. рублей. До 2 июня комиссии должны подготовить предложения по предоставлению жилья тем, кому это необходимо, и до 15 июня жилье должно быть предоставлено", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю, спасатели отстояли от пожаров более трех тысяч домов в регионе, где от массовых возгораний пострадали несколько городов и деревень. "Увеличение группировки сил и средств (ведущих борьбу с огнем - прим. ТАСС) позволили отстоять более трех тысяч жилых домов от огня", - сообщили в ведомстве.

На борьбу с огнем в Канске, Лесосибирске, Бирилюсском районе была направлена авиация, сосредоточены пожарные поезда из других городов, на усиление спасателей направлены сотрудники полиции. Сейчас с огнем продолжают бороться в Лесосибирске, где активно работают вертолеты МЧС. Все возгорания в городе локализованы на общей площади 31 гектар - территории, где находятся отходы лесопиления, готовая продукция и штабели круглого леса.

В среду замглавы МЧС России Павел Барышев сообщил, что от пожаров в Сибири пострадали в общей сложности 10 населенных пунктов, сгорели 144 дома. Самая сложная ситуация сложилась в Красноярском крае, где огонь уничтожил, по последним данным, 130 домов. В наибольшей степени пострадали город Канск, где пожар унес жизни двух человек, и город Лесосибирск, а также поселок Малая Кеть, населенный пункт Стрелка и станция Тилитечь. Пожары в городе Канск и поселке Малая Кеть пожарным удалось ликвидировать вечером в среду.