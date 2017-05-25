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В Таиланде на пляжах острова Пхукет вновь появились ядовитые физалии

Происшествия
25 мая, 7:28 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский

Из-за нашествия физалий в прошлом году купание на четырех пляжах Пхукета временно запретили с середины сентября по начало октября

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БАНГКОК, 25 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Опасные для человека физалии вновь появились у берегов Пхукета, являющегося одним из самых популярных курортов Таиланда среди россиян.

Фотоснимки ядовитых существ опубликовали в Facebook сотрудники службы спасения острова. Глава службы Пратхают Чуаюань подтвердил изданию Phuket News, что все спасатели Пхукета проинструктированы о том какую помощь необходимо оказывать купальщикам в случаи ожога физалии. "Необходимо промыть пострадавшее место теплой или морской водой в течение 30 секунд", - предупреждает Чуаюань.

Из-за нашествия физалий с середины сентября по начало октября в прошлом году купание было временно запрещено на четырех пляжах Пхукета. За время нашествия спасатели собрали вдоль побережья острова сотни этих морских существ, выброшенных на берег.

Физалии, внешне напоминающие медузу, широко известны под названием португальский военный кораблик. Их колонии перемещаются в мировом океане с помощью течений и ветра. Распознать физалию легко по темно-синим щупальцам, длина которых может достигать нескольких метров. Специалисты предупреждают, что даже на суше не стоит прикасаться к этим морским существам, поскольку сохраняется опасность получения сильного ожога, представляющего опасность для жизни человека.

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