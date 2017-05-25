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В Перми задержан подозреваемый по делу о падении части сцены на участников фестиваля хоров

Происшествия
25 мая, 9:46 UTC+3 ПЕРМЬ /Корр. ТАСС, Анастасия Аверкова

В отношении компании-подрядчика, отвечавшей за организацию мероприятия, проводится проверка правоохранительными органами, возбуждено уголовное дело

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ПЕРМЬ, 25 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Индивидуальный предприниматель задержан в Перми по делу о падении металлической конструкции сцены на участников фестиваля "Битва хоров" на 24 мая, в результате которого пострадали 10 человек, в том числе восемь детей. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

"В ходе расследования уголовного дела допрошен и задержан подозреваемый - 30-летний индивидуальный предприниматель, под руководством которого были выполнены работы по возведению металлической конструкции, не отвечающие требованиям безопасности. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение", - уточнили в СК.

Также, по данным следствия, в ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц - организаторов мероприятия и контролирующих органов. "Продолжаются допросы свидетелей, потерпевших с участием их законных представителей. Изъята документация, касающаяся организации мероприятия, которое проводилось КГУ "Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики" по заказу Министерства культуры Пермского края", - добавили в ведомстве.

Обрушение части сцены произошло накануне около 13:30 по местному времени (11:30 мск) возле ДК им. Солдатова в Перми во время репетиции "Битвы хоров" в рамках Дней славянской письменности. В результате пострадали 10 человек, в том числе восемь детей. В больницах Перми на сегодняшний день находятся семь детей, одному ребенку накануне была проведена операция.

В отношении компании-подрядчика, отвечавшей за организацию мероприятия, проводится проверка правоохранительными органами, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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