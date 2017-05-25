На Кубани из-за сильных дождей объявлено экстренное предупреждение

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Сильные дожди могут стать причиной дальнейшего подъема уровня воды в реках на юго-востоке Краснодарского края в четверг и в пятницу. Экстренное предупреждение в этой связи распространило в четверг ГУ МЧС по региону.

"В связи с продолжающимися осадками, переувлажнением почвы 25 мая и до конца суток 26 мая, ночью и утром 27 мая на реках, малых реках и водотоках р. Кубань юго-восточной территории Краснодарского края продолжится повышение уровней воды местами с достижением опасной отметки", - говорится в сообщении главка.

Ранее сообщалось, что сильные дожди в Новокубанском районе Краснодарского края создали угрозу затопления двух хуторов. Порядка 170 жителей были эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения (ПВР). В четверг утром они вернулись в свои дома.