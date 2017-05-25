Экс-глава Роснано не стал обжаловать решение о его домашнем аресте

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Экс-глава госкорпорации "Роснано" Леонид Меламед, обвиняемый растрате 220 млн рублей, не стал обжаловать решение Черемушкинского суда Москвы о заключении его под домашний арест. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Руслан Кожура.

"Мы с уважением отнеслись к постановлению суда в части избрания меры пресечения и приняли решение не обжаловать его. Конечно, мы считаем, что домашний арест - это излишняя мера пресечения, но это все же лучше, чем заключение под стражу", - сказал адвокат.

Вместе с тем, адвокат уточнил, что обжалован отказ суда в удовлетворении ряда ходатайств защиты, в том числе о возвращении дела в прокуратуру.

22 мая Черемушкинский суд отказал прокуратуре в аресте подсудимых и отправил экс-главу Роснано и бывшего финдиректора компании Святослава Понурова под домашний арест. Слушания по существу начнутся 30 мая.

В июле 2015 года СК возбудил уголовное дело о растрате 220 млн рублей в госкорпорации "Роснано" в отношении бывших руководителей компании: Леонида Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора Святослава Понурова. Малышев, который длительное время находится на лечении за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в 2008-2009 гг. Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар" (ЗАО "ИФК "Алемар"), организовал заключение корпорацией с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых перешедшие в корпорацию бывшие сотрудники "Алемара" Малышев и Понуров в течение полугода незаконно перечислили более 220 млн рублей. Как считает следствие, тем самым, увольняясь из корпорации, Меламед обеспечил себе так называемый золотой парашют. В свою очередь Роснано не считает себя потерпевшей и настаивает на невиновности подсудимых.