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Задержан находившийся в розыске фигурант дела о драке на Хованском кладбище Москвы

Происшествия
25 мая, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

В настоящее время Владимир Белов находится в СИЗО

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Еще один фигурант уголовного дела о массовой драке на Хованском кладбище Владимир Белов, находившийся в международном розыске, задержан и доставлен в Москву. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"25 мая Владимир Белов доставлен в Москву и в настоящее время он содержится в одном из следственных изоляторов. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на окончание расследования уголовного дела в отношении обвиняемого", - сообщила Петренко.

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