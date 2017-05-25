Задержан находившийся в розыске фигурант дела о драке на Хованском кладбище Москвы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Еще один фигурант уголовного дела о массовой драке на Хованском кладбище Владимир Белов, находившийся в международном розыске, задержан и доставлен в Москву. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"25 мая Владимир Белов доставлен в Москву и в настоящее время он содержится в одном из следственных изоляторов. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на окончание расследования уголовного дела в отношении обвиняемого", - сообщила Петренко.