Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: мексиканец обманом проник в палату избитого в Канкуне россиянина, чтобы сделать селфи

Происшествия
25 мая, 22:21 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Мужчина выдал себя за сотрудника прокуратуры

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 25 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Гражданин Мексики, выдавший себя за сотрудника прокуратуры, проник в палату россиянина Алексея Макеева в больнице города Канкун, чтобы сделать селфи на его фоне. Об этом сообщила газета El Universal. Прокуратура штата Кинтана-Роо намерена провести расследование по факту случившегося.

Читайте также новости по теме:
Инцидент с россиянином в Канкуне
© EPA/ALONSO CUPUL

В Канкуне скончался пострадавший при попытке линчевать россиянина мексиканец

Жители мексиканского Канкуна опубликовали видео конфликта с россиянином

Жители Канкуна избили россиянина за оскорбительное поведение

"Для прокуратуры важно собрать доказательства, чтобы определить ответственность тех, кто причастен к случившемуся", - цитирует издание заявление ведомства. Мексиканец Родриго Кастильо смог пройти через два кольца охраны, чтобы сделать фото. "Теперь он будет нас уважать, в противном случае его ждет еще одна взбучка", - так Кастильо подписал фотографию, где он запечатлен на фоне спящего Макеева.

В минувшую пятницу несколько сотен человек попытались линчевать Макеева. Поводом для выяснения отношений послужили его видеоролики, в которых он без повода оскорбляет граждан латиноамериканской страны, в том числе женщин и детей. Макеев получил черепно-мозговую травму и в настоящее время идет на поправку.

После выхода из больницы россиянин может быть заключен под стражу в связи с тем, что в драке с его участием был убит молодой мексиканец. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Известно, что прокуратура Кинтана-Роо намерена установить степень ответственности не только тех, кто участвовал в драке, но и сотрудников полиции, которые не соблюли должным образом свои прямые обязанности по защите граждан и их собственности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Инцидент с россиянином в Канкуне
Страны
Россия Мексика
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
8
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сергей Лозница представил на Каннском фестивале фильм "Кроткая"
2
Полиция проверяет кинокомпанию Алексея Учителя на налоговые преступления
3
Первый вертолетоносец в России появится к 2022 году
4
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет
7
В Москве за май эвакуировали с улиц более 700 машин без номеров
Темы дня
Загрузка...
Реклама