СМИ: мексиканец обманом проник в палату избитого в Канкуне россиянина, чтобы сделать селфи

МЕХИКО, 25 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Гражданин Мексики, выдавший себя за сотрудника прокуратуры, проник в палату россиянина Алексея Макеева в больнице города Канкун, чтобы сделать селфи на его фоне. Об этом сообщила газета El Universal. Прокуратура штата Кинтана-Роо намерена провести расследование по факту случившегося.

"Для прокуратуры важно собрать доказательства, чтобы определить ответственность тех, кто причастен к случившемуся", - цитирует издание заявление ведомства. Мексиканец Родриго Кастильо смог пройти через два кольца охраны, чтобы сделать фото. "Теперь он будет нас уважать, в противном случае его ждет еще одна взбучка", - так Кастильо подписал фотографию, где он запечатлен на фоне спящего Макеева.

В минувшую пятницу несколько сотен человек попытались линчевать Макеева. Поводом для выяснения отношений послужили его видеоролики, в которых он без повода оскорбляет граждан латиноамериканской страны, в том числе женщин и детей. Макеев получил черепно-мозговую травму и в настоящее время идет на поправку.

После выхода из больницы россиянин может быть заключен под стражу в связи с тем, что в драке с его участием был убит молодой мексиканец. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Известно, что прокуратура Кинтана-Роо намерена установить степень ответственности не только тех, кто участвовал в драке, но и сотрудников полиции, которые не соблюли должным образом свои прямые обязанности по защите граждан и их собственности.