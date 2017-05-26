По факту гибели мужчины на пожаре под Красноярском возбуждено уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 26 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели в стихийном пожаре мужчины в поселке Тиличеть Красноярского края, сообщили ТАСС в региональном ГСУ СК.

"По факту пожара, возникшего 24 мая а поселке Тиличеть, в котором сгорели 14 частных домов, спортзал, школьная столовая, пожарное депо и погиб мужчина 1930 года рождения, возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая за собой смерть человека")", - сказали в СК.

В среду пожары уничтожили 130 домов в различных населенных пунктах Красноярского края, погибли три человека.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре в Канске мужчины и женщины.