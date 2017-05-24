Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число погибших в результате пожара в красноярском Канске достигло двух человек

Происшествия
24 мая, 20:01 дата обновления: 24 мая, 20:04 UTC+3

Всего от пожаров пострадали 73 дома, в которых проживали 207 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Тело второго погибшего обнаружено на месте пожара в городе Канске Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"Число погибших увеличилось до двух", - сказал источник.

Всего в городе Канске от пожаров пострадали 73 дома, в которых проживали 207 человек, включая 23 детей. Общая площадь пожаров в Канске составила 7800 кв. м.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожары в Красноярском крае
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
8
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп подтвердил "трансатлантическое единство" по вопросу санкций в отношении РФ
2
Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, не затронутым "майскими указами"
3
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США
4
Сбербанк: средний курс рубля к доллару в 2017 году составит 58 рублей
5
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
6
Украина выставила условия выполнения политической части минских соглашений
7
Путин лично наградил российских спецназовцев, сдерживавших два дня атаку боевиков в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама