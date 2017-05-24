Число погибших в результате пожара в красноярском Канске достигло двух человек

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Тело второго погибшего обнаружено на месте пожара в городе Канске Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"Число погибших увеличилось до двух", - сказал источник.

Всего в городе Канске от пожаров пострадали 73 дома, в которых проживали 207 человек, включая 23 детей. Общая площадь пожаров в Канске составила 7800 кв. м.