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Очевидец: целые улицы выгорели в Канске, весь город в дыму

Сибирь
24 мая, 19:50 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 24, мая. /ТАСС

По словам свидетеля ЧП, пожар начался с лесопилки и перекинулся на частный сектор

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КРАСНОЯРСК, 24 мая. /ТАСС/. Пожар в Канске Красноярского края начался с лесопилки и перекинулся на частный сектор. Огнем уничтожены целые улицы, сейчас весь город в дыму, рассказал ТАСС житель Канска Евгений Свиблов.

"Загорелась целая лесопилка, и огонь перекинулся на частный сектор. Никак не могут потушить, выгорели целые улицы. Весь город в дыму, запах гари стоит", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что жители города помогают пожарным бороться с огнем, таскают ведра с водой и спасают имущество.

В социальных сетях жители Канска публикуют фотографии и видео, на которых видны остовы сгоревших домов и заборов. От многих домов остались только печи.

Как сообщалось ранее, в четырех населенных пунктах Красноярского края начались крупные пожары. Распространению огня способствовала сухая и ветреная погода. Больше всего пострадал Канск, где от огня пострадали более 50 домов.

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