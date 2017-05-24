В Канске введен режим ЧС из-за пожаров

КРАСНОЯРСК, 24 мая. /ТАСС/. Власти ввели режим ЧС в Канске Красноярского края из-за пожаров, сообщила ТАСС мэр города Надежда Качан.

"Беда большая, у нас сегодня возгорание в шести точках. Только на улице Тихой, где пожар уже локализован, сгорели 15 домов. Сейчас все силы брошены в поселок Строителей. В городе введен режим ЧС", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в Канск направлена помощь из соседних территорий. Ситуацию осложняет сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду и жара в 32 градуса.

По данным Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС, в Канске на одной из городских улиц, где загорелись 9 домов, распространение огня удалось остановить, пожарные ведут проливку территории до полной ликвидации возгорания. На другой улице загорелись 14 строений различного назначения. Порывы ветра осложняют работу пожарных подразделений.

Как сообщается на сайте СРЦ МЧС, сегодня на территории Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей прогнозируется усиление ветра до 22-27 метров в секунду.