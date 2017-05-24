На борьбу с пожарами направлены пожарные расчеты военной авиабазы Канск

Глава ВАК: в обществе назрела потребность защищать диссертации по теологииОбщество 24 мая, 19:51
Путин: чеховский фестиваль будет способствовать реализации новых интересных идейКультура 24 мая, 19:46
Володин: законопроект о мессенджерах направлен на защиту безопасности РФПолитика 24 мая, 19:38
Зиновьев: решение об исключении новокузнецкого "Металлурга" из КХЛ неправомерноСпорт 24 мая, 19:32
Соперником Поветкина по поединку 1 июля станет украинский боксер РуденкоСпорт 24 мая, 19:26
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС СШАМеждународная панорама 24 мая, 19:16
Мозякин, получивший травму во время ЧМ, восстановится к первому сбору ХК "Металлург"Спорт 24 мая, 19:12
Ученые удешевили способ получения экологически чистого топливаСоциальная ответственность 24 мая, 19:10
Ленин Морено вступил в должность президента ЭквадораМеждународная панорама 24 мая, 19:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Военнослужащие и специальная техника авиабазы Канск, расположенной в одноименном городе Красноярского края, направлены на тушение пожаров. Об этом ТАСС в среду сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.
Более 30 жилых домов сгорели в Канске за сутки, один человек погиб.
"В тушении пожаров на юго-восточной окраине города Канска принимают участие четыре пожарных автомобиля и соответствующее количество расчетов от истребительного авиационного полка Центрального военного округа", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщалось, пожары произошли в четырех населенных пунктах Красноярского края, огнем повреждены десятки жилых домов, в которых проживали свыше 300 человек. Наиболее сложная ситуация сложилась в Канске и Лесосибирске, где от огня пострадали в общей сложности более 60 домов, один человек погиб. В населенных пунктах введен режим ЧС. В настоящее время устанавливаются причины пожаров.