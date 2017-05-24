На борьбу с пожарами направлены пожарные расчеты военной авиабазы Канск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Военнослужащие и специальная техника авиабазы Канск, расположенной в одноименном городе Красноярского края, направлены на тушение пожаров. Об этом ТАСС в среду сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

Более 30 жилых домов сгорели в Канске за сутки, один человек погиб.

"В тушении пожаров на юго-восточной окраине города Канска принимают участие четыре пожарных автомобиля и соответствующее количество расчетов от истребительного авиационного полка Центрального военного округа", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщалось, пожары произошли в четырех населенных пунктах Красноярского края, огнем повреждены десятки жилых домов, в которых проживали свыше 300 человек. Наиболее сложная ситуация сложилась в Канске и Лесосибирске, где от огня пострадали в общей сложности более 60 домов, один человек погиб. В населенных пунктах введен режим ЧС. В настоящее время устанавливаются причины пожаров.