Лидерами по числу обращений в СК в 2016 году стали депутаты Хинштейн, Вахаев и Рашкин

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России получил за прошлый год 2 тыс. 68 запросов и обращений от членов Совета Федерации и депутатов Госдумы. Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. В ведомстве обобщили практику по полученным парламентским запросам.

"Всего за указанный период (2016 год) разрешено 2068 обращений парламентариев, что на 7,4% больше, чем в прошлом году (1925). Из общего количества в центральном аппарате ведомства разрешено 397 обращений, в территориальных и специализированных следственных органах - 1671", - сообщила представитель СК. Наибольшее количество обращений поступило от депутатов Госдумы Александра Хинштейна, Хож Магомеда Вахаева, Валерия Рашкина, Романа Худякова и Владимира Жириновского.

"Анализ обращений депутатов и членов Совета Федерации свидетельствует, что в основном они содержат просьбы проверить обоснованность процессуальных решений следствия, законность увольнения сотрудников следственных органов, разъяснить жилищные и социальные вопросы, доводы об искажениях результатов выборов. Порядка 42 обращений содержали приглашения представителей СК России на заседания комитетов Госдумы, рабочих групп и иных совещательных органов. При наличии обоснованных доводов обращения депутатов удовлетворялись", - пояснила Петренко.

Например, член Совета Федерации Ирина Гехт в связи с заявлением директора благотворительного фонда "Крылья" Оксаны Шаталовой направила обращение, касающееся противоправных действий директора Кусинского областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Челябинской области Валерия Огурцова.

По итогам рассмотрения уже имеющихся в распоряжении следствия материалов, а также этого запроса возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками центра, повлекшего существенные нарушения прав и законных интересов его воспитанников.

Однако в ряде случаев депутаты занимали исключительно позицию заявителя, в отношении которого осуществлялось уголовное преследование, либо настаивали на своей невиновности. Так, в следственном управлении по Волгоградской области рассмотрен ряд обращений депутата Госдумы V и VI созывов Олега Михеева о незаконном возбуждении сотрудниками полиции в отношении него уголовного дела, задержании в качестве подозреваемого, производстве обыска и изъятии находившейся в его пользовании автомашины.

Также находилось на рассмотрении четыре обращения депутата Думы VI созыва Николая Паршина с жалобой на необоснованное привлечение его к уголовной ответственности в ходе расследования уголовного дела о хищении 25 млн рублей. В ходе проверок их доводы не подтвердились.

Помимо этого депутаты обращаются в Следственный комитет с предложениями подготовить отзыв на тот или иной законопроект.