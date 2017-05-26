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Лидерами по числу обращений в СК в 2016 году стали депутаты Хинштейн, Вахаев и Рашкин

Происшествия
26 мая, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

В основном депутаты просят проверить обоснованность процессуальных решений, законность увольнения сотрудников следственных органов, разъяснить жилищные и социальные вопросы

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Александр Хинштейн

Александр Хинштейн

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России получил за прошлый год 2 тыс. 68 запросов и обращений от членов Совета Федерации и депутатов Госдумы. Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. В ведомстве обобщили практику по полученным парламентским запросам.

"Всего за указанный период (2016 год) разрешено 2068 обращений парламентариев, что на 7,4% больше, чем в прошлом году (1925). Из общего количества в центральном аппарате ведомства разрешено 397 обращений, в территориальных и специализированных следственных органах - 1671", - сообщила представитель СК. Наибольшее количество обращений поступило от депутатов Госдумы Александра Хинштейна, Хож Магомеда Вахаева, Валерия Рашкина, Романа Худякова и Владимира Жириновского.

"Анализ обращений депутатов и членов Совета Федерации свидетельствует, что в основном они содержат просьбы проверить обоснованность процессуальных решений следствия, законность увольнения сотрудников следственных органов, разъяснить жилищные и социальные вопросы, доводы об искажениях результатов выборов. Порядка 42 обращений содержали приглашения представителей СК России на заседания комитетов Госдумы, рабочих групп и иных совещательных органов. При наличии обоснованных доводов обращения депутатов удовлетворялись", - пояснила Петренко.

Например, член Совета Федерации Ирина Гехт в связи с заявлением директора благотворительного фонда "Крылья" Оксаны Шаталовой направила обращение, касающееся противоправных действий директора Кусинского областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Челябинской области Валерия Огурцова.

По итогам рассмотрения уже имеющихся в распоряжении следствия материалов, а также этого запроса возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками центра, повлекшего существенные нарушения прав и законных интересов его воспитанников.

Однако в ряде случаев депутаты занимали исключительно позицию заявителя, в отношении которого осуществлялось уголовное преследование, либо настаивали на своей невиновности. Так, в следственном управлении по Волгоградской области рассмотрен ряд обращений депутата Госдумы V и VI созывов Олега Михеева о незаконном возбуждении сотрудниками полиции в отношении него уголовного дела, задержании в качестве подозреваемого, производстве обыска и изъятии находившейся в его пользовании автомашины.

Также находилось на рассмотрении четыре обращения депутата Думы VI созыва Николая Паршина с жалобой на необоснованное привлечение его к уголовной ответственности в ходе расследования уголовного дела о хищении 25 млн рублей. В ходе проверок их доводы не подтвердились.

Помимо этого депутаты обращаются в Следственный комитет с предложениями подготовить отзыв на тот или иной законопроект.

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Персоны
Рашкин, Валерий Федорович Жириновский, Владимир Вольфович
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