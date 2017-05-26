Жертвами оползней и наводнений на Шри-Ланке стали 25 человек

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 25 человек погибли и десятки пропали без вести в результате наводнений и оползней, к которым привели обрушившиеся на Шри-Ланку проливные дожди. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные властей.

Из-за обрушившихся на остров сильных дождей сотни человек были вынуждены покинуть свои дома.

В поисково-спасательных операциях участвуют около 400 военнослужащих, задействованы лодки и вертолеты.