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Число жертв оползней и наводнений на Шри-Ланке увеличилось до 91 человека

Происшествия
26 мая, 16:55 UTC+3 МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Как сообщает Agence France-Presse, еще 110 человек числятся пропавшими без вести

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. До 91 человека возросло число погибших на Шри-Ланке в результате наводнений и оползней, обрушившихся на страну из-за ливневых дождей. Еще 110 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на власти страны.

Ранее сообщалось о 25 погибших. В поисково-спасательных операциях участвуют около 400 военнослужащих, задействованы катера и вертолеты.

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