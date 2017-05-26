Число жертв оползней и наводнений на Шри-Ланке увеличилось до 91 человека

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. До 91 человека возросло число погибших на Шри-Ланке в результате наводнений и оползней, обрушившихся на страну из-за ливневых дождей. Еще 110 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на власти страны.

Ранее сообщалось о 25 погибших. В поисково-спасательных операциях участвуют около 400 военнослужащих, задействованы катера и вертолеты.