Заместители губернатора Ставрополья будут дежурить в пострадавших от паводка районах

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 26 мая. /ТАСС/. Заместители губернатора Ставропольского края будут постоянно дежурить в пострадавших от паводка поселках для оперативного решения всех проблемных вопросов населения. Об этом журналистам сообщил глава региона Владимир Владимиров.

"Все мои заместители будут постоянно дежурить в пострадавших от большой воды населенных пунктах, чтобы оперативно решать все возникающие у населения вопросы и выполнить все задачи по оказанию помощи пострадавшим", - сказал он.

Губернатор сообщил, что все службы в зоне чрезвычайной ситуации работают круглосуточно. "Сейчас основные усилия направлены на оказание помощи населению, пострадавшему от паводка, в том числе в очистке подворий и подготовке всех материалов для выплаты компенсаций", - сказал глава региона.

В субботу, 27 мая, к работам приступают комплексные комиссии по оценке ущерба. "С завтрашнего дня они начинают работать. Комиссии сформированы так, чтобы они могли быстро обойти все дома и оценить ущерб", - сообщил губернатор.

В свою очередь глава наиболее пострадавшего от паводка Минераловодского муниципального округа Сергей Перцев сообщил, что пик паводка уже прошел. "Уровень воды снижается. Благодаря взаимодействию с подразделениями МЧС удалось избежать жертв, хотя уровень воды был закритичным, многие дома были затоплены под крышу", - рассказал он.

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков отметил слаженность работы всех региональных структур в самый острый период паводка, что позволило минимизировать потери.