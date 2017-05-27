Пять человек погибли в ДТП под Барнаулом

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БАРНАУЛ, 27 мая. /ТАСС/. Полицейские Алтайского края устанавливают обстоятельства ДТП с участием двух автомобилей, в котором погибли пять человек, еще один госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ДТП произошло на автомобильной дороге Р-256 "Чуйский тракт" между городами Барнаул и Новоалтайск. "По предварительным данным, водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Honda Stream, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-3110 под управлением водителя 1959 года рождения", - сказали в пресс- службе.
В результате ДТП скончались водитель и пассажиры иномарки - мужчина 1975 года рождения и двое мужчин, личность которых в настоящее устанавливается, а также пассажир автомобиля ГАЗ-3110 - женщина 1961 года рождения. Водитель "Волги" помещен в больницу Барнаула.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.