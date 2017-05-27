Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пять человек погибли в ДТП под Барнаулом

Происшествия
27 мая, 7:30 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 27, мая. /ТАСС

Еще один человек пострадал

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАРНАУЛ, 27 мая. /ТАСС/. Полицейские Алтайского края устанавливают обстоятельства ДТП с участием двух автомобилей, в котором погибли пять человек, еще один госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Смотрите также

Как сократить число ДТП: план правительства и инициативы Госдумы

ДТП произошло на автомобильной дороге Р-256 "Чуйский тракт" между городами Барнаул и Новоалтайск. "По предварительным данным, водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Honda Stream, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-3110 под управлением водителя 1959 года рождения", - сказали в пресс- службе.

В результате ДТП скончались водитель и пассажиры иномарки - мужчина 1975 года рождения и двое мужчин, личность которых в настоящее устанавливается, а также пассажир автомобиля ГАЗ-3110 - женщина 1961 года рождения. Водитель "Волги" помещен в больницу Барнаула.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
4
Пассажирский автобус сгорел на юго-западе Москвы
Глава МЧС РФ Владимир Пучков во время осмотра наиболее пострадавшего от паводка поселка Левокумка, 26 мая
15
Паводок на Ставрополье: спасатели работали с риском для жизни
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
NYT: Дерипаска был готов дать показания в Конгрессе США при гарантиях иммунитета
2
ABC: истребители КНР сблизились с самолетом ВМС США
3
Полиция доставила в отдел ребенка, гулявшего без родителей в центре Москвы
4
Российские военные в Сирии намерены предотвратить выход боевиков ИГ из Ракки к Пальмире
5
Американский политолог Збигнев Бжезинский умер в возрасте 89 лет
6
Пять человек погибли в ДТП под Барнаулом
7
WP: Кушнер предлагал Кисляку использовать защищенный канал для контактов Трампа с Москвой
Темы дня
Загрузка...
Реклама