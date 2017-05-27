В Хмельницкой области столкнулись два поезда

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КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Пассажирский поезд, перевозивший школьников, столкнулся с грузовым составом в Каменец - Подольске Хмельницкой области (Украина), в результате шесть человек травмированы. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в регионе.
"На железнодорожной станции "Негин" Юго-Западной железной дороги, в Каменец-Подольском районе, столкнулись грузовой и пассажирский поезда. Грузовой поезд как раз стоял на загрузке известняковым камнем, когда произошло столкновение с пассажирским поездом сообщением "Киев - Каменец-Подольский", - говорится в сообщении. В полиции отметили, что в пассажирском поезде ехали на экскурсию школьники. В результате аварии травмированы шесть человек, из которых трое детей. У всех диагностировали ушибы.
По данному факту открыто уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" уголовного кодекса Украины.