СК начал проверку по факту смерти двух человек в зоне подтопления на Ставрополье

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 27 мая. /ТАСС/. Два человека найдены мертвыми в Минеральных Водах Ставропольского края в зоне паводка. Следственные органы региона проводят проверку, сообщили в субботу в региональном управлении СК РФ.
"В Минеральных Водах проводится проверка по факту смерти двух человек в результате подтопления, - уточнили в управлении. - При обследовании участка СНТ "Автомобилист" местными жителями обнаружены тела 52-летнего мужчины и 57-летней женщины, проживавших в одном из домовладений данного общества".
Следователь для установления причины смерти двух человек назначил судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проведения комплекса проверочных действий будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.