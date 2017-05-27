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СК начал проверку по факту смерти двух человек в зоне подтопления на Ставрополье

Происшествия
27 мая, 12:52 UTC+3 МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ВОДЫ 27, мая. /ТАСС

В ведомстве уточнили, что по результатам проведения комплекса проверочных действий будет принято процессуальное решение

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 27 мая. /ТАСС/. Два человека найдены мертвыми в Минеральных Водах Ставропольского края в зоне паводка. Следственные органы региона проводят проверку, сообщили в субботу в региональном управлении СК РФ.

"В Минеральных Водах проводится проверка по факту смерти двух человек в результате подтопления, - уточнили в управлении. - При обследовании участка СНТ "Автомобилист" местными жителями обнаружены тела 52-летнего мужчины и 57-летней женщины, проживавших в одном из домовладений данного общества".

Следователь для установления причины смерти двух человек назначил судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проведения комплекса проверочных действий будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.

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