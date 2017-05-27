В Ялте на детской площадке "КамАЗ" сбил женщину с двухлетним ребенком

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Женщина и ее двухлетний ребенок погибли и два человека пострадали в результате наезда грузового автомобиля "КамАЗ" на детской площадке в поселке Массандра в Крыму, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.
Сообщение в службу спасения, по информации пресс-службы, поступило в 10:39 мск.
"По предварительной информации, водитель "КамАЗа" не справился с управлением и заехал на территорию детской площадки. В результате происшествия: пострадало четыре человека, из них женщина с двухлетним ребенком получили травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Остальные пострадавшие - четырехлетняя девочка и водитель, направлены в Ливадийскую больницу. На месте происшествия работают следственные органы.