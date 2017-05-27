Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ялте на детской площадке "КамАЗ" сбил женщину с двухлетним ребенком

Происшествия
27 мая, 14:45 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив

Также пострадали четырехлетняя девочка и водитель

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Женщина и ее двухлетний ребенок погибли и два человека пострадали в результате наезда грузового автомобиля "КамАЗ" на детской площадке в поселке Массандра в Крыму, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

Сообщение в службу спасения, по информации пресс-службы, поступило в 10:39 мск.

"По предварительной информации, водитель "КамАЗа" не справился с управлением и заехал на территорию детской площадки. В результате происшествия: пострадало четыре человека, из них женщина с двухлетним ребенком получили травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Остальные пострадавшие - четырехлетняя девочка и водитель, направлены в Ливадийскую больницу. На месте происшествия работают следственные органы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
4
Пассажирский автобус сгорел на юго-западе Москвы
Глава МЧС РФ Владимир Пучков во время осмотра наиболее пострадавшего от паводка поселка Левокумка, 26 мая
15
Паводок на Ставрополье: спасатели работали с риском для жизни
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич назвал слова Порошенко о "щупальцах Кремля" паранойей
2
Лето в Москве начнется с теплой погоды
3
В Ялте на детской площадке "КамАЗ" сбил женщину с двухлетним ребенком
4
Диана Гурцкая считает оправданными действия полиции при задержании на улице ребенка
5
NYT: Дерипаска был готов дать показания в Конгрессе США при гарантиях иммунитета
6
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли три человека
7
Полиция доставила в отдел ребенка, гулявшего без родителей в центре Москвы
Темы дня
Загрузка...
Реклама