В Ялте на детской площадке "КамАЗ" сбил женщину с двухлетним ребенком

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Женщина и ее двухлетний ребенок погибли и два человека пострадали в результате наезда грузового автомобиля "КамАЗ" на детской площадке в поселке Массандра в Крыму, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

Сообщение в службу спасения, по информации пресс-службы, поступило в 10:39 мск.

"По предварительной информации, водитель "КамАЗа" не справился с управлением и заехал на территорию детской площадки. В результате происшествия: пострадало четыре человека, из них женщина с двухлетним ребенком получили травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Остальные пострадавшие - четырехлетняя девочка и водитель, направлены в Ливадийскую больницу. На месте происшествия работают следственные органы.