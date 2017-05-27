British Airways продлила отмену полетов из Хитроу и Гэтвика до конца дня

ЛОНДОН, 27 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Авиакомпания British Airways отменила до конца субботнего дня все полеты из крупнейшего аэропорта Великобритании и Европы Хитроу и второго по обороту пассажиров лондонского аэропорта Гэтвик.

Ранее авиакомпания объявляла о том, что отмена рейсов действует до 18:00 по местному времени (20:00 мск).

Причиной отмены полетов стал компьютерный сбой. При этом авиакомпания дала понять, что не подвергалась кибератаке.