British Airways продлила отмену полетов из Хитроу и Гэтвика до конца дня

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ЛОНДОН, 27 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Авиакомпания British Airways отменила до конца субботнего дня все полеты из крупнейшего аэропорта Великобритании и Европы Хитроу и второго по обороту пассажиров лондонского аэропорта Гэтвик.
Ранее авиакомпания объявляла о том, что отмена рейсов действует до 18:00 по местному времени (20:00 мск).
Причиной отмены полетов стал компьютерный сбой. При этом авиакомпания дала понять, что не подвергалась кибератаке.