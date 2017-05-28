В Псковской области с рельсов сошли четыре цистерны с мазутом

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ПСКОВ, 28 мая. /ТАСС/. Четыре цистерны с мазутом сошли с рельсов на станции Дно Псковской области. Пострадавших нет, угроза экологической безопасности отсутствует, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
"На станции Дно Октябрьской железной дороги произошел сход четырех цистерн грузового поезда, груженных мазутом, в одной из цистерн есть капельная течь. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет", - говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе отметили, что для ликвидации последствий к месту схода направлены восстановительные поезда со станций Псков и Новосокольники, а также пожарный поезд со станции Дно. На Октябрьской железной дороге - филиале ОАО "РЖД" - действует оперативный штаб по координации восстановительных работ.
ЧП произошло в 02:25 мск.