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Гильдия театральных менеджеров призвала к объективному расследованию дела "Седьмой студии"

Происшествия
28 мая, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Гильдия также предостерегает от поспешных заявлений и выводов о виновности без решения суда

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Бывший генеральный директор театральной компании "Седьмая студия" Юрий Итин

Бывший генеральный директор театральной компании "Седьмая студия" Юрий Итин

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Гильдия театральных менеджеров рассчитывает на объективное, справедливое и гласное расследование дела о хищениях в "Седьмой студии", в рамках которого под домашний арест был отправлен бывший гендиректор организации Юрий Итин, ныне занимающий пост директора театра имени Волкова. Об этом говорится в заявлении правления гильдии.

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© Александр Щербак/ТАСС

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"Мы глубоко обеспокоены беспрецедентным информационным давлением, которое оказывается на общественность в сложившейся ситуации вокруг Юрия Итина. Еще до предъявления официального обвинения и на фоне произошедших событий в "Гоголь-центре" делаются публичные выводы о причастности нашего коллеги к хищению бюджетных средств", - говорится в документе.

Подписавшие обращение призывают "к тщательной проверке всех имеющихся обстоятельств дела" и предостерегают "от поспешных заявлений и выводов о виновности без решения суда".

В гильдии подчеркивают, что Итин внес "огромный вклад в развитие театрального дела". Также в обращении указывается, что результаты работы проекта "Платформа" (выделенные на который средства, по версии следствия, были похищены) "несложно оценить по имеющимся в открытом доступе источникам".

"Невероятное количество разнообразных творческих мероприятий, огромное число приглашенных специалистов в области современного искусства, открытие новых имен, заказ десятков оригинальных произведений - вот лишь часть того, что было создано, показано, открыто на "Платформе", - говорится в заявлении. - В этой связи мы как специалисты в области менеджмента искусства с недоумением восприняли прозвучавшие заявления о якобы имеющихся фактах многочисленных нарушений закона при реализации данного проекта, а также о том, что культурные мероприятия в рамках проекта не проводились вовсе".

Письмо, в частности, подписала директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, которую тоже вызывали на допрос по этому делу. В 2014 году она руководила департаментом государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры.

История вопроса

23 мая следователи провели обыски в различных регионах страны, том числе по месту жительства и работы художественного руководителя московского театра "Гоголь- центр" Кирилла Серебренникова. Он допрошен в качестве свидетеля, с него взято обязательство о явке к следователю.

Обыски у Серебренникова проходили в рамках уголовного дела о хищении около 200 млн рублей, направленных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах. Речь идет о средствах, которые в соответствии с постановлением правительства были выделены автономной некоммерческой организации "Седьмая студия". По делу задержали бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина (ныне является директором Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова) и бывшего главного бухгалтера Нину Масляеву. Масляева 27 мая была арестована на два месяца.

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