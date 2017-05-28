Более 300 военных и авиация Минобороны тушат пожар в Забайкалье

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Более 300 военных привлечены к тушению пожара в Забайкальском крае, с воздуха с огнем борются два самолета Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"Более 300 человек и 42 единицы специальной техники Восточного военного округа привлечены к тушению пожара в Забайкальском крае. С воздуха тушение пожара осуществляют два военно-транспортных самолета Ил-76 Министерства обороны РФ, оборудованные выливными авиационными приборами ВАП-2. Осуществлено два самолетовылета. на очаги возгорания сброшено более 80 тонн воды", - говорится в сообщении.

Кроме того, вертолеты Ми-8 и военные беспилотники проводят воздушную разведку.

Пожар, площадь которого не уточняется, не представляет угрозы населенным пунктам и военным объектам, добавили в ведомстве.