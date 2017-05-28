При стрельбе в США погибли не менее восьми человек

"СКА-Хабаровск" победил "Оренбург" и вышел в Российскую футбольную премьер-лигуСпорт 28 мая, 17:39
Руководство "Единой России" довольно первыми итогами праймеризПолитика 28 мая, 17:35
Футболист ЦСКА Фернандес успешно перенес операцию в связи с травмой носаСпорт 28 мая, 17:27
При стрельбе в США погибли не менее восьми человекПроисшествия 28 мая, 17:15
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участниковОбщество 28 мая, 16:59
Кузнецова победила американку Макхейл на старте Roland GarrosСпорт 28 мая, 16:56
Бой Липинец - Индонго не состоится, титул IBF станет вакантнымСпорт 28 мая, 16:56
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Монако, Квят сошелСпорт 28 мая, 16:53
"Уникальная работа": что говорили о МС-21Экономика и бизнес 28 мая, 16:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек стали в ночь на воскресенье жертвами стрельбы в американском штате Миссисипи. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
Нападение произошло в округе Линкольн. Злоумышленник атаковал как минимум три жилых дома. Одним из погибших оказался заместитель местного шерифа. Стрелок взят под стражу.
В настоящий момент выясняются мотивы злоумышленника, а также то, был ли он знаком с жертвами нападения.