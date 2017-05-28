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При стрельбе в США погибли не менее восьми человек

Происшествия
28 мая, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Злоумышленник атаковал как минимум три жилых дома

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Rogelio V. Solis

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек стали в ночь на воскресенье жертвами стрельбы в американском штате Миссисипи. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP). 

Нападение произошло в округе Линкольн. Злоумышленник атаковал как минимум три жилых дома. Одним из погибших оказался заместитель местного шерифа. Стрелок взят под стражу.

В настоящий момент выясняются мотивы злоумышленника, а также то, был ли он знаком с жертвами нападения.

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