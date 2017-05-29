СМИ: экс-глава авиакомпании просит признать его виновным по делу о крушении в Колумбии

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Бывший генеральный директор боливийской авиакомпании Lamia, которой принадлежал разбившийся в Колумбии самолет с бразильскими футболистами, Густаво Варгас Гамбоа попросил признать его виновным в гибели пассажиров и членов экипажа. Об этом сообщила в воскресенье газета El Deber.

По ее данным, адвокаты подозреваемого подали ходатайство, в котором их подзащитный попросил приговорить его к двум годам тюрьмы за "причинение смерти по неосторожности". В то же время Варгас Гамбоа надеется, что суд не будет учитывать остальные три предъявленные ему обвинения: "катастрофа на транспортном средстве", "причинение тяжкого вреда здоровью" и "причинение вреда по неосторожности".

По словам адвокатов, Варгас Гамбоа подал ходатайство, чтобы быстрее отбыть наказание из-за проблем со здоровьем. "У него работает только одна почка, было три сердечных приступа, высокое давление, и ему нужно ежедневно вводить инсулин", - сказал газете юрист Херхес Хустиниано. Прокуратура пока никак не ответила на прошение.

Варгас Гамбоа был задержан в начале декабря прошлого года. В том же месяце под стражу был взят его сын Густаво Варгас Вильегас, занимавший должность директора Национального авиационного реестра Боливии. Он подозревается в злоупотреблении влиянием, неисполнении своих обязанностей и ведении деятельности, несовместимой с государственной должностью. По версии следствия, директор Lamia воспользовался служебным положением сына при получении лицензии на осуществление авиаперевозок.

Самолет Lamia рухнул в районе местечка Эль-Гордо недалеко от муниципии Ла-Унион (департамент Антиокия) 28 ноября 2016 года. На борту находились 77 человек, в том числе 22 игрока бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе". В авиакатастрофе выжили шесть человек. Согласно основной версии, причиной трагедии могло стать отсутствие у самолета необходимого запаса топлива.