Суд оставил под домашним арестом экс-производителя минеральной воды "Архыз"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил до 31 августа срок домашнего ареста бывшему бенефициару группы компаний "Висма", производящей в том числе минеральную воду "Архыз", Валерию Герюгову, обвиняемому в мошенничестве по делу о хищении кредитных средств Сбербанка, передает корреспондентТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить срок домашнего ареста до 31 августа", - огласила решение судья.

Герюгову под домашним арестом были разрешены двухчасовые прогулки. Защита в ходе заседания просила отпустить его под залог в размере 2 млн рублей или под подписку о невыезде.

Сам обвиняемый свою вину не признает, но утверждает, что дает подробные показания. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ ("Мошенничество в сфере кредитования"). Если вина будет Герюгова будет доказана, то ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2012-2014 гг. злоумышленниками были заключены семь договоров кредитования на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Деньги были выделены на развитие производства группе компаний "Висма", однако по указанию основного бенефициара компании Герюгова средства вывели из-под контроля кредитора на счета фирм-однодневок по фиктивным основаниям. Затем с целью уклонения от исполнения кредитных обязательств перед банком участниками схемы была инициирована процедура банкротства, а залоговое имущество передано в пользование подконтрольному предприятию.