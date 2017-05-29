Суд оставил под домашним арестом экс-производителя минеральной воды "Архыз"

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил до 31 августа срок домашнего ареста бывшему бенефициару группы компаний "Висма", производящей в том числе минеральную воду "Архыз", Валерию Герюгову, обвиняемому в мошенничестве по делу о хищении кредитных средств Сбербанка, передает корреспондентТАСС из зала суда.
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить срок домашнего ареста до 31 августа", - огласила решение судья.
Герюгову под домашним арестом были разрешены двухчасовые прогулки. Защита в ходе заседания просила отпустить его под залог в размере 2 млн рублей или под подписку о невыезде.
Сам обвиняемый свою вину не признает, но утверждает, что дает подробные показания. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ ("Мошенничество в сфере кредитования"). Если вина будет Герюгова будет доказана, то ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.