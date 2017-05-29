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Суд оставил под домашним арестом экс-производителя минеральной воды "Архыз"

Происшествия
29 мая, 11:38 дата обновления: 29 мая, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Защита ранее просила отпустить Валерия Герюгова под залог в 2 млн рублей или подписку о невыезде

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил до 31 августа срок домашнего ареста бывшему бенефициару группы компаний "Висма", производящей в том числе минеральную воду "Архыз", Валерию Герюгову, обвиняемому в мошенничестве по делу о хищении кредитных средств Сбербанка, передает корреспондентТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить срок домашнего ареста до 31 августа", - огласила решение судья.

Герюгову под домашним арестом были разрешены двухчасовые прогулки. Защита в ходе заседания просила отпустить его под залог в размере 2 млн рублей или под подписку о невыезде.

Сам обвиняемый свою вину не признает, но утверждает, что дает подробные показания. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ ("Мошенничество в сфере кредитования"). Если вина будет Герюгова будет доказана, то ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2012-2014 гг. злоумышленниками были заключены семь договоров кредитования на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Деньги были выделены на развитие производства группе компаний "Висма", однако по указанию основного бенефициара компании Герюгова средства вывели из-под контроля кредитора на счета фирм-однодневок по фиктивным основаниям. Затем с целью уклонения от исполнения кредитных обязательств перед банком участниками схемы была инициирована процедура банкротства, а залоговое имущество передано в пользование подконтрольному предприятию.
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