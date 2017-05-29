Дело двух обвиняемых в крушении Falcon во Внукове рассмотрит новый судья

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении инженера аэродромной службы аэропорта Внуково Владимира Леденева и водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко, обвиняемых в нарушении правил безопасности, которые привели к крушению самолета Falcon, рассмотрит новый судья. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь суда Георгий Енгибаров.

"Материалы дела в отношении Мартыненко и Леденева вернулись из Мосгорсуда. Дело будет рассмотрено в ином составе суда, дата рассмотрения пока не назначена", - сказал он.

В свою очередь адвокат Мартыненко Александр Карабанов рассказал ТАСС, что его подзащитный намерен просить об особом порядке рассмотрения дела в связи с признанием им вины.

Дело о крушении Falcon

По делу о крушении Falcon, кроме Мартыненко и Леденева, обвиняются диспетчер Александр Круглов, руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев и диспетчер руления Надежда Архипова. Им инкриминируется ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Ранее районный суд вернул в прокуратуру материалы дела в отношении троих фигурантов в связи с невозможностью его дальнейшего рассмотрения после вывода двух защитников. Адвокатов вывели из процесса после того, как стало известно, что они на стадии следствия представляли интересы свидетелей. Позже Мосгорсуд признал это решение суда законным.

В ночь на 21 октября 2014 года в московском аэропорту Внуково четырехместный самолет Falcon, следовавший рейсом Москва - Париж, при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу. Погибли трое членов экипажа и пассажир - глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.