Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дело двух обвиняемых в крушении Falcon во Внукове рассмотрит новый судья

Происшествия
29 мая, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Дата рассмотрения дела в отношении Мартыненко и Леденева пока не назначена

Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Леденев

Владимир Леденев

© Илья Питалев/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении инженера аэродромной службы аэропорта Внуково Владимира Леденева и водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко, обвиняемых в нарушении правил безопасности, которые привели к крушению самолета Falcon, рассмотрит новый судья. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь суда Георгий Енгибаров.

"Материалы дела в отношении Мартыненко и Леденева вернулись из Мосгорсуда. Дело будет рассмотрено в ином составе суда, дата рассмотрения пока не назначена", - сказал он.

В свою очередь адвокат Мартыненко Александр Карабанов рассказал ТАСС, что его подзащитный намерен просить об особом порядке рассмотрения дела в связи с признанием им вины.

Дело о крушении Falcon

По делу о крушении Falcon, кроме Мартыненко и Леденева, обвиняются диспетчер Александр Круглов, руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев и диспетчер руления Надежда Архипова. Им инкриминируется ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Ранее районный суд вернул в прокуратуру материалы дела в отношении троих фигурантов в связи с невозможностью его дальнейшего рассмотрения после вывода двух защитников. Адвокатов вывели из процесса после того, как стало известно, что они на стадии следствия представляли интересы свидетелей. Позже Мосгорсуд признал это решение суда законным.

В ночь на 21 октября 2014 года в московском аэропорту Внуково четырехместный самолет Falcon, следовавший рейсом Москва - Париж, при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу. Погибли трое членов экипажа и пассажир - глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крушение самолета главы Total во Внукове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
4
Пассажирский автобус сгорел на юго-западе Москвы
Глава МЧС РФ Владимир Пучков во время осмотра наиболее пострадавшего от паводка поселка Левокумка, 26 мая
15
Паводок на Ставрополье: спасатели работали с риском для жизни
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В мэрию подана заявка на проведение оппозиционной акции 12 июня
2
Дерипаска назвал ложью сообщения о его просьбе об иммунитете в обмен на показания в США
3
В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства
4
WP: администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с РФ по Украине
5
СБУ проводит проверки в офисах "Яндекса" в Киеве и Одессе
6
Депутат Рады: украинские ракетчики увольняются с "Южмаша" и уезжают в РФ
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама